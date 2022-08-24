Після ремонтів знову є світло у трьох районах Донеччини

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у дев'яти населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за 23 серпня аварійно-ремонтні бригади повернули світло у будинки 2445 сімей у Бахмутському, Краматорському та Покровському районах.



З дозволу військових енергетики відремонтували мережі в Торецькій громаді — у будинках 1,5 тисячі сімей знову є світло. Крім того, роботи з відновлення велися у Бахмутській, Слов'янській, Мар'їнській та Костянтинівській громадах.



«Найскладнішими напрямками залишаються Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський. Поки що без світла 95 населених пунктів, де енергетики не можуть працювати та немає дозволу на проведення робіт від військових», — наголосили в компанії.