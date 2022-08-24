Після ремонтів знову є світло у трьох районах Донеччини

24 серпня 2022, 15:57

Після ремонтів знову є світло у трьох районах Донеччини

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у дев'яти населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

Зазначається, що за 23 серпня аварійно-ремонтні бригади повернули світло у будинки 2445 сімей у Бахмутському, Краматорському та Покровському районах.

З дозволу військових енергетики відремонтували мережі в Торецькій громаді — у будинках 1,5 тисячі сімей знову є світло. Крім того, роботи з відновлення велися у Бахмутській, Слов'янській, Мар'їнській та Костянтинівській громадах.

«Найскладнішими напрямками залишаються Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський. Поки що без світла 95 населених пунктів, де енергетики не можуть працювати та немає дозволу на проведення робіт від військових», — наголосили в компанії.

Ще за темою

Інше
Війна Електропостачання Енергопостачання
Організації
ДТЕК
Місця
Донецька область

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:33
У РФ заявили, що роздадуть по десять тисяч рублів батькам школярів в окупації
16:18
55% чоловіків захопленої армією РФ Луганщини мобілізовано — Верещук
16:16
«ЛНР»: У Горському обстрілами пошкоджено майже 30 будинків та електропідстанція
12:48
«ЛНР»: Двоє людей загинули під час ракетного удару по Ровеньках
12:06
У Луганській ОВА розповіли про причини відходу ЗСУ з Сєвєродонецька
12:00
Фільтрація та онлайнреєстрація: Окупанти змінюють правила проїзду через блокпост у Василівці
10:58
Загинув призначений РФ «голова» Михайлівки на Запоріжжі
10:47
У Донецьку під обстріл потрапив ТЦ «Галактика», зараз там пожежа
09:29
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці від обстрілів за добу загинуло п'ятеро людей, 14 поранено
23:36
Обстріл центру Донецька. Позбавлення опіки над дітьми за відмову від евакуації. Головне за день ►
22:45
В окупованому Донецьку скасували святкові заходи до Дня міста та Дня шахтаря
21:19
Сєвєродонецьк в окупації: Мародерство, трупи на вулицях та за продуктами — з перепусткою ►
20:00
Рівень радіації підвищився: Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС
18:37
У Донецьку зросла кількість постраждалих через обстріл центру
18:02
У «ДНР» заявили про затримання «українського диверсанта»
Всі новини
17:18
Збитки навколишньому середовищу від військової агресії РФ зросли майже до 400 млрд гривень
16:59
На Бахмутському напрямку через обстріли горіли будинки та склади
16:40
Борис Джонсон приїхав до Києва
16:33
У РФ заявили, що роздадуть по десять тисяч рублів батькам школярів в окупації
16:18
55% чоловіків захопленої армією РФ Луганщини мобілізовано — Верещук
16:16
«ЛНР»: У Горському обстрілами пошкоджено майже 30 будинків та електропідстанція
15:57
Після ремонтів знову є світло у трьох районах Донеччини
15:44
Окупанти обстріляли Синельниківський район на Дніпропетровщині
15:21
Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Харківщину, двоє поранених
15:20
В окупованій військами РФ Новій Каховці вибухи
15:19
Пастки та розтяжки у дитячих ліжечках: Сапери розповіли про розмінування звільнених територій
14:39
Морські піхотинці 23 серпня знищили до 30 окупантів на Донецькому напрямку
14:34
ЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити права військовополонених «азовців»
14:25
Україна отримає від Британії та Норвегії мікродрони-розвідники Black Hornet
13:51
Резніков розповів про ультиматум Шойгу
Всі новини
ВІДЕО
Пастки та розтяжки у дитячих ліжечках: Сапери розповіли про розмінування звільнених територій
24 серпня, 15:19
У Донецьку під обстріл потрапив ТЦ «Галактика», зараз там пожежа
24 серпня, 10:47
Обстріл центру Донецька. Позбавлення опіки над дітьми за відмову від евакуації. Головне за день ►
23 серпня, 23:36

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти