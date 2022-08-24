После ремонтов снова есть свет в трех районах Донетчины

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в девяти населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за 23 августа аварийно-ремонтные бригады вернули свет в дома 2445 семей в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах.



С разрешения военных энергетики отремонтировали сети в Торецкой громаде — в домах 1,5 тысячи семей в снова есть свет. Кроме того, работы по восстановлению велись в Бахмутской, Славянской, Марьинской и Константиновской громадах.



«Самыми сложными направлениями остаются Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Пока без света 95 населенных пунктов, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных», — подчеркнули в компании.