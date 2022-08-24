Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

После ремонтов снова есть свет в трех районах Донетчины

24 августа 2022, 15:57

После ремонтов снова есть свет в трех районах Донетчины

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в девяти населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

Отмечается, что за 23 августа аварийно-ремонтные бригады вернули свет в дома 2445 семей в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах.

С разрешения военных энергетики отремонтировали сети в Торецкой громаде — в домах 1,5 тысячи семей в снова есть свет. Кроме того, работы по восстановлению велись в Бахмутской, Славянской, Марьинской и Константиновской громадах.

«Самыми сложными направлениями остаются Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Пока без света 95 населенных пунктов, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных», — подчеркнули в компании.

Еще по теме

Места
Донецкая область
Организации
ДТЭК
Прочее
Война Электроснабжение Энергоснабжение

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:33
В РФ заявили, что раздадут по десять тысяч рублей родителям школьников в оккупации
16:18
55% мужчин захваченной армией РФ Луганщины мобилизованы — Верещук
16:16
«ЛНР»: В Горском обстрелами повреждены почти 30 домов и электроподстанция
12:48
«ЛНР»: Два человека погибли при ракетном ударе по Ровенькам
12:06
В Луганской ОВА рассказали о причинах отхода ВСУ из Северодонецка
12:00
Фильтрация и онлайн-регистрация: Оккупанты меняют правила проезда через блокпост в Васильевке
10:58
Погиб назначенный РФ «глава» Михайловки в Запорожской области
10:47
В Донецке под обстрел попал ТЦ «Галактика», сейчас там пожар
09:29
«ДНР»: В Донецке и Горловке от обстрелов за сутки погибли пять человек, 14 ранены
00:01
Обстрел центра Донецка. Лишение опеки над детьми за отказ от эвакуации. Главное за день ►
22:45
В оккупированном Донецке отменили праздничные мероприятия ко Дню города и Дню шахтера
21:19
Северодонецк в оккупации: Мародерство, трупы на улицах и за продуктами — с пропуском ►
20:00
Уровень радиации повысился: Оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС
18:37
В Донецке возросло количество пострадавших из-за обстрела центра
18:02
В «ДНР» заявили о задержании «украинского диверсанта»
все новости
16:59
На Бахмутском направлении из-за обстрелов горели дома и склады
16:40
Борис Джонсон приехал в Киев
16:33
В РФ заявили, что раздадут по десять тысяч рублей родителям школьников в оккупации
16:18
55% мужчин захваченной армией РФ Луганщины мобилизованы — Верещук
16:16
«ЛНР»: В Горском обстрелами повреждены почти 30 домов и электроподстанция
15:57
После ремонтов снова есть свет в трех районах Донетчины
15:44
Оккупанты обстреляли Синельниковский район на Днепропетровщине
15:21
Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Харьковщине, двое раненых
15:20
В оккупированной войсками РФ Новой Каховке взрывы
15:19
Ловушки и растяжки в детских кроватках: Саперы рассказали о разминировании освобожденных территорий ►
14:39
Морские пехотинцы 23 августа уничтожили до 30 оккупантов на Донецком направлении
14:34
ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права военнопленных «азовцев»
14:25
Украина получит от Британии и Норвегии микродроны-разведчики Black Hornet
13:51
Резников рассказал про ультиматум Шойгу
13:27
97% украинцев поддерживает независимость Украины — опрос «Рейтинга»
все новости
ВИДЕО
Ловушки и растяжки в детских кроватках: Саперы рассказали о разминировании освобожденных территорий ►
24 августа, 15:19
В Донецке под обстрел попал ТЦ «Галактика», сейчас там пожар
24 августа, 10:47
Обстрел центра Донецка. Лишение опеки над детьми за отказ от эвакуации. Главное за день ►
24 августа, 00:01

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты