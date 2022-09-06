Російські війська вранці обстріляли Харків

Російська армія вранці 6 вересня атакувала Харків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.



Він закликав мешканців міста залишатися в укриттях.



За даними голови штабу «Кракен» Костянтина Немічова, російськими снарядами був обстріляний житловий будинок у центральній частині Харкова.

Центр Харкова після ракетних ударів РФ по місту 6 вересня. Фото: «Суспільне»

Раніше про ранковий обстріл Кривого Рогу повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул і зазначив, що удару було завдано ракетами.