Російські війська вранці обстріляли Харків

Російська армія вранці 6 вересня атакувала Харків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.
Він закликав мешканців міста залишатися в укриттях.
За даними голови штабу «Кракен» Костянтина Немічова, російськими снарядами був обстріляний житловий будинок у центральній частині Харкова.
Центр Харкова після ракетних ударів РФ по місту 6 вересня. Фото: «Суспільне»
Раніше про ранковий обстріл Кривого Рогу повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул і зазначив, що удару було завдано ракетами.