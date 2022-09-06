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Российские войска утром обстреляли Харьков

06 сентября 2022, 09:38

Российские войска утром обстреляли Харьков

Российская армия утром 6 сентября атаковала Харьков. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он призвал жителей города оставаться в укрытиях.

По данным главы штаба «Кракен» Константина Немичева, российскими снарядами был обстрелян жилой дом в центральной части Харькова.

Центр Харькова после ракетных ударов РФ по городу 6 сентября. Фото: «Суспільне»

Ранее об утреннем обстреле Кривого Рога сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул и отметил, что удар был нанесен ракетами.

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