Российские войска утром обстреляли Харьков

Российская армия утром 6 сентября атаковала Харьков. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Он призвал жителей города оставаться в укрытиях.



По данным главы штаба «Кракен» Константина Немичева, российскими снарядами был обстрелян жилой дом в центральной части Харькова.

Центр Харькова после ракетных ударов РФ по городу 6 сентября. Фото: «Суспільне»

Ранее об утреннем обстреле Кривого Рога сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул и отметил, что удар был нанесен ракетами.