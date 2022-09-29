Другий транш у розмірі понад 550 млн євро від ЄІБ надійде вже найближчим часом - Шмигаль

29 вересня 2022, 18:08

Другий транш у розмірі понад 550 млн євро від ЄІБ надійде вже найближчим часом - Шмигаль

Другий транш у розмірі понад 550 млн євро від Європейського інвестиційного банку надійде в Україну вже найближчим часом. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, він обговорив із віце-президенткою ЄІБ Терезою Червінською та командою банку співпрацю з відновлення України.

"Розраховуємо, що ЄІБ виконуватиме одну з провідних ролей у масштабному повоєнному відновленні, відновленні економіки та інфраструктури України", - написав він.

Крім того, Шмигаль повідомив, що ЄІБ розгляне питання фінансування та завершення проекту першого концесійного автобану Краковець – Львів та розширення інфраструктури західного кордону України.

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