Армія РФ за минулу добу вбила трьох мирних жителів у Донецькій області

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів. Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.



За його інформацією, двоє людей загинули в Бахмуті і одна - у Торському. Ще 4 особи в області отримали поранення.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого в Донецькій області внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1268 мирних жителів. 2757 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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