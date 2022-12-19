Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Армія РФ за минулу добу вбила трьох мирних жителів у Донецькій області

19 грудня 2022, 08:48

Армія РФ за минулу добу вбила трьох мирних жителів у Донецькій області

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів. Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, двоє людей загинули в Бахмуті і одна - у Торському. Ще 4 особи в області отримали поранення.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого в Донецькій області внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1268 мирних жителів. 2757 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні.

Ще за темою

Місця
Донецька область
Інше
Війна обстріли на Донбасі

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:10
У Маріуполі окупанти встановлюють новорічну ялинку
09:26
Окупанти на Луганщині збільшили кількість блокпостів — Гайдай
09:23
«ДНР»: Поранено двоє людей в Донецьку та Харцизьку ранковими обстрілами
08:49
«ДНР»: За добу від обстрілів загинула одна людина, ще четверо отримали поранення
23:03
Головні події в окупації 18 грудня
20:12
У Донецьку після обстрілу загорілася лікарня імені Калініна
18:34
Центр Донецька обстріляли знову
15:37
У центрі Донецька обстріляли район «Донбас Арени» вдруге за день
14:26
Окупанти тримають населення як «живий щит» — Федоров
10:51
Центр Донецька зазнав обстрілу, пошкоджено «Донбас Арену»
23:33
Головні події в окупації 17 грудня
21:46
Гайдай розповів, які населені пункти окупанти майже знищили
15:49
Окупанти тримають в СІЗО в Сімферополі десятки українців, повідомляють правозахисники
14:17
«ЛНР»: Щастя потрапило під обстріл, троє загиблих, п'ятеро поранених
12:58
РосЗМІ: Губарєва перебуває на волі, вона працюватиме в РФ
Всі новини
12:10
У Маріуполі окупанти встановлюють новорічну ялинку
11:11
Через обстріли в енергосистемі України — важка ситуація, — «Укренерго»
10:52
Російські окупанти обстріляли Донецьку область ракетами та артилерією
10:46
Окупанти обстріляли центр Херсона, будівля ОВА отримала нові пошкодження
10:24
Армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами-камікадзе, артилерією та «Градами»
10:10
Над Миколаївщиною вночі збили російську крилату ракету
09:26
Окупанти на Луганщині збільшили кількість блокпостів — Гайдай
09:23
«ДНР»: Поранено двоє людей в Донецьку та Харцизьку ранковими обстрілами
09:08
Сили ППО збили 30 із 35 запущених по Україні вночі армією РФ «Shahed-136/131»
08:49
«ДНР»: За добу від обстрілів загинула одна людина, ще четверо отримали поранення
08:48
Армія РФ за минулу добу вбила трьох мирних жителів у Донецькій області
08:27
Російська армія вночі атакувала Київ дронами-камікадзе
23:03
Головні події в окупації 18 грудня
20:12
У Донецьку після обстрілу загорілася лікарня імені Калініна
18:34
Центр Донецька обстріляли знову
Всі новини
ВІДЕО
Російська армія вночі атакувала Київ дронами-камікадзе
19 грудня, 08:27
У Донецьку після обстрілу загорілася лікарня імені Калініна
18 грудня, 20:12
Центр Донецька обстріляли знову
18 грудня, 18:34

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама