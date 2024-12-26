Російський дрон ударив по багатоповерхівці у Часовому Ярі: є загиблі та поранені

Війська РФ атакували багатоповерховий будинок у Часовому Ярі Донецької області з FPV-дрона. Двоє мирних жителів загинули, ще двох травмовано.



«Внаслідок атаки зазнали тілесних ушкоджень, несумісних з життям, двоє чоловіків 60 та 64 років. Також травмовано двох 27- та 55-річних городян. У них діагностовано поранення кінцівок. Одного із постраждалих госпіталізовано», — повідомили у прокуратурі Донеччини.



Пошкоджено багатоповерховий будинок.



Під процесуальним керівництвом Бахмутської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше ми писали, що 25 грудня російські війська скинули на Покровськ дві авіаційні бомби. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад. У четвер, 26 грудня, армія РФ обстріляла Покровськ Донецької області. Внаслідок удару є пошкодження.