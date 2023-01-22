Головні події в окупації 22 січня

Суспільство



Давид з Маріуполя, коли почалася повномасштабна війна, перебував у місті. Його мати вирішила не виїжджати, навіть коли сталася блокада. Підлітка вивезли спочатку на території окуповані до 2022 року, а потім до Російської Федерації. Що відбувалося з ним у блокадному місті, російському дитбудинку і як він звідти врятувався та повернувся до України – дивіться у нашому інтерв'ю.



Бойові дії



Оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою, незважаючи на ціну, яку сплачує Україна. Хоча втрати, пов'язані з продовженням оборони міста, є значними, Україна заплатила б значно більшу ціну, якби дозволила російським військам легко взяти Бахмут. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни. Армія Росії повільно просувається. Намагаються обійти місто з півдня – щоб перерізати трасу, що йде з Костянтинівки – і по якій йде постачання українським військам в Бахмуті. Але поки що ЗСУ вдалося зупинити противника в районі Кліщеївки. Також росіяни намагаються обійти Бахмут і з Півночі.



Житель Петрівського району Донецька постраждав під час обстрілу напередодні вдень, але про це «мер» міста Олексій Кулемзін заявив лише сьогодні. Чоловік - 1957 р. н.



Українські військові 21 січня завдали удару високоточною зброєю по госпіталю окупантів у Кадіївці Луганської області.



Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію у розсилці від головного редактора українського телеканалу іноземного мовлення FREEДOM Олексія Мацукі.