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Головні події в окупації 22 січня

22 січня 2023, 23:00

Головні події в окупації 22 січня

Суспільство

Давид з Маріуполя, коли почалася повномасштабна війна, перебував у місті. Його мати вирішила не виїжджати, навіть коли сталася блокада. Підлітка вивезли спочатку на території окуповані до 2022 року, а потім до Російської Федерації. Що відбувалося з ним у блокадному місті, російському дитбудинку і як він звідти врятувався та повернувся до України – дивіться у нашому інтерв'ю.

Бойові дії

Оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою, незважаючи на ціну, яку сплачує Україна. Хоча втрати, пов'язані з продовженням оборони міста, є значними, Україна заплатила б значно більшу ціну, якби дозволила російським військам легко взяти Бахмут. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни. Армія Росії повільно просувається. Намагаються обійти місто з півдня – щоб перерізати трасу, що йде з Костянтинівки – і по якій йде постачання українським військам в Бахмуті. Але поки що ЗСУ вдалося зупинити противника в районі Кліщеївки. Також росіяни намагаються обійти Бахмут і з Півночі.

Житель Петрівського району Донецька постраждав під час обстрілу напередодні вдень, але про це «мер» міста Олексій Кулемзін заявив лише сьогодні. Чоловік - 1957 р. н.

Українські військові 21 січня завдали удару високоточною зброєю по госпіталю окупантів у Кадіївці Луганської області.

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