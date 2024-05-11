Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

СБУ заявила про запобігання теракту, який ГУР РФ планувало здійснити в Києві 9 травня

11 травня 2024, 10:44

СБУ заявила про запобігання теракту, який ГУР РФ планувало здійснити в Києві 9 травня

Служба безпеки України запобігла теракту, який ГРУ РФ планувало провести в Києві 9 травня. Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«СБУ спрацювала на випередження: виконавців теракту затримали на місці злочину. Також зібрано доказову базу, яка беззастережно підтверджує російський слід», — наголосив Дехтяренко.

Спецслужба обіцяє повідомити подробиці спецоперації пізніше.

7 травня СБУ заявила про викриття російських агентів, які готували вбивство Президента України Володимира Зеленського, керівників СБУ та ГУР Міноборони. До складу агентурної мережі, за матеріалами слідства, входили двоє полковників Управління держохорони, які «зливали» секретну інформацію РФ.

Після цього Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони Сергія Рудя.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:19
DeepState: Війська РФ просунулися на Донбасі, наступають у прикордонні Харківщини
07:40
Удар по нафтобазі у Ровеньках: «ЛНР» оприлюднила свою версію
23:18
Головне за день: Удар по російському НПЗ. Україні передали тренажер F-16
22:32
В окупованих Ровеньках завдано удару по нафтобазі
22:08
Зеленський про Харківську область: Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум
21:08
У Донецьку за день під обстрілами загинули дві жінки
07:58
У Маріуполі пролунали вибухи увечері 9 травня. Можливо, «приліт» у розташування військ РФ
00:07
Головне за день: Парад одного танка у Москві. РФ захопила Уманське
21:18
В Луганську під час удару по нафтобазі постраждав «спецполк МВС»
20:45
«Перереєстрація» житла в окупації небезпечна для українців: правозахисники виступили з рекомендаціями
18:51
Обстріл Макіївки: «ДНР» заявила про загибель бойовика у власному будинку
17:45
ДТП у Донецьку: пасажирський автобус – перекинувся, легкове авто – розчавило
17:12
В окупованому Маріуполі 9 травня відзначили з радянськими прапорами та автопробігом із портретами Путіна
11:28
Вадим Філашкін: «У разі захоплення всього Донбасу Росія прорветься в саме серце України» — Sky News
10:36
Російські військові 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області протягом минулої доби
23:10
Головне за день: Ув'язнені зможуть мобілізуватись. РФ атакувала залізничний вокзал у Херсоні
19:42
Пушилін вручив медалі за взяття руїн Авдіївки та Мар'їнки
12:09
«Сбербанк» РФ планує відкрити відділення на окупованих територіях
11:25
Росія практично закінчила будівництво залізниці з Маріуполя до Ростова-на-Дону
09:57
У Луганську догоряє нафтобаза після «прильоту» ATACMS
усі новини
11:54
Війська РФ 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області: є жертви та руйнування
10:44
СБУ заявила про запобігання теракту, який ГУР РФ планувало здійснити в Києві 9 травня
09:19
DeepState: Війська РФ просунулися на Донбасі, наступають у прикордонні Харківщини
08:41
Обстріли Донецької області: двоє загиблих та троє поранених за добу
07:40
Удар по нафтобазі у Ровеньках: «ЛНР» оприлюднила свою версію
23:18
Головне за день: Удар по російському НПЗ. Україні передали тренажер F-16
22:32
В окупованих Ровеньках завдано удару по нафтобазі
22:08
Зеленський про Харківську область: Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум
21:08
У Донецьку за день під обстрілами загинули дві жінки
20:19
США виділять Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів
19:10
Через російські атаки на Донеччині знову загинули люди
17:59
На Донеччині судитимуть ще трьох поплічників російських окупантів
17:35
Евакуація на Харківщині: куди звертатися
17:15
Сили оборони Півдня за добу змогли знищити понад десяток російської техніки
16:12
Критична фаза війни настане упродовж двох місяців — Павлюк
14:55
У прикордонних населених пунктах Харківської області проводять евакуацію
14:25
У Санкт-Петербурзі автобус впав у річку Мойку — відео
13:35
Російські війська намагаються заходити та закріплюватися в ряді населених пунктів вздовж кордону Харківської області — DeepState
12:57
ФК «Шахтар» у квітні передав ЗСУ та на гуманітарні цілі 2,1 млн гривень
12:21
Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16
усі новини
ВІДЕО
В окупованих Ровеньках завдано удару по нафтобазі В окупованих Ровеньках завдано удару по нафтобазі
10 травня, 22:32
Володимир Зеленський Зеленський про Харківську область: Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум
10 травня, 22:08
Автобус упав у річку Мойку у Санкт-Петербурзі. Фото: ASTRA У Санкт-Петербурзі автобус впав у річку Мойку — відео
10 травня, 14:25
Чехія передала Україні тренажер F-16. Фото: кадр із відео Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16
10 травня, 12:21
Загострилася ситуація в районі Вовчанська: артилерійські та авіаудари. Фото: кадр із відео В районі Вовчанська загострилася ситуація: росіяни завдали артилерійських та авіаударів, повідомляється про спробу прориву ДРГ
10 травня, 11:38
Пожежа на НПЗ у Калузькій області. Кадр із відео У Калузькій області РФ спалахнув НПЗ після атаки дронів
10 травня, 08:26
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір