СБУ заявила про запобігання теракту, який ГУР РФ планувало здійснити в Києві 9 травня

Служба безпеки України запобігла теракту, який ГРУ РФ планувало провести в Києві 9 травня. Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».



«СБУ спрацювала на випередження: виконавців теракту затримали на місці злочину. Також зібрано доказову базу, яка беззастережно підтверджує російський слід», — наголосив Дехтяренко.



Спецслужба обіцяє повідомити подробиці спецоперації пізніше.



7 травня СБУ заявила про викриття російських агентів, які готували вбивство Президента України Володимира Зеленського, керівників СБУ та ГУР Міноборони. До складу агентурної мережі, за матеріалами слідства, входили двоє полковників Управління держохорони, які «зливали» секретну інформацію РФ.



Після цього Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони Сергія Рудя.