Війська РФ 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області: є жертви та руйнування

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: ОВА

Війська Росії 11 разів за добу обстріляли населені пункти Донецької області. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.



Покровський район. У Єлизаветівці Мар'їнської громади 2 людини загинули і 1 поранена. В Курахівській громаді пошкоджені 5 приватних будинків у Трудовому, 2 у Вовченці, 1 у Кураховому; адмінбудівля і багатоповерхівка у Гострому.



Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 7 об'єктів. У Марковому Костянтинівської громади пошкоджено 4 будинки.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранені 2 людини, пошкоджені 14 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 3 будинки та нежитлову споруду.

За добу з лінії фронту евакуйовано 454 людини, у тому числі 74 дитини.