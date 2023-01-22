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Главные события в оккупации 22 января

22 января 2023, 23:00

Главные события в оккупации 22 января

Общество

Давид из Мариуполя, когда началась полномасштабная война находился в городе. Его мать приняла решение не выезжать, даже когда случилась блокада. Подростка вывезли сначала на территории оккупированные до 2022-го года, а затем в Российскую Федерацию. Что происходило с ним в блокадном городе, российском детдоме и как он оттуда спасся и вернулся в Украину - смотрите в нашем интервью.

Боевые действия

Оборона Бахмута является стратегически обоснованной, несмотря на цену, которую платит Украина. Хотя потери, связанные с продолжением обороны Бахмута, значительны, Украина заплатила бы значительно большую цену, если бы позволила российским войскам легко взять Бахмут. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны. Армия России медленно продвигается. Пытаются обойти город с юга – чтобы перерезать трассу из Константиновки – и которой снабжаются украинские войска в Бахмуте. Но пока ВСУ удалось остановить российские войска в районе Клещеевки. Также россияне пытаются обойти Бахмут и с севера.

Житель Петровского района Донецка пострадал при обстреле накануне днем, но об этом «мэр» города Алексей Кулемзин заявил только сегодня. Мужчина — 1957 года рождения.

Украинские военные 21 января нанесли удар высокоточным оружием по госпиталю оккупантов в Кадиевке Луганской области.

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