Королевську, її чоловіка і ще двох нардепів від колишньої ОПЗЖ позбавлять мандатів — ЗМІ

Кілька нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів через наявність російських паспортів. Про це повідомляє Lb. ua з посиланням на свої джерела в парламенті.



Як відомо, стаття 81. пункт 4 Конституції передбачає позбавлення мандату у разі припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України.



«Найближчим часом очікуємо новий Указ (президента) про позбавлення українського громадянства кількох нардепів Верховної Ради від колишньої фракції ОПЗЖ. На підставі наявності у них російських паспортів», — відзначило джерело.



За його словами, йдеться про Олександра Пономарьова, Наталю Королевську, Юрія Солоду, Олега Волошина.



«Далі — за планом голосування в парламенті за дострокове припинення їхніх повноважень, як це вже було в січні», — прогнозують у Верховній Раді.



Нардеп Олександр Пономарьов, який після російського вторгнення залишався в Бердянську, а потім виїхав у Крим, 19 січня несподівано з'явився в Раді. Поява Пономарьова здивувала багатьох колег, бо раніше була інформація, що він довгий час перебував на території, підконтрольній російським загарбникам.



У грудні 2021 року з'явилася інформація, що Пономарьов — громадянин Росії. Підтвердження цієї інформації «Схеми» отримали одразу з двох незалежних один від одного джерел, які мають доступ до системи «Роспаспорт».



Щодо депутата Королевської, то LB. ua писав про тому, як 16 років ховала в деклараціях нерухомість у Підмосков'ї. Також вона володіє домом і земельною ділянкою в Росії з 2005 року. Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість у Підмосков'ї, «Схеми».



Юрій Солод — чоловік Королевської. За даними ЗМІ, вони виїхали зі країни на початку лютого.

13 січня Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень народних депутатів Андрія Деркача, Віктора Медведчука, Тараса Козака та Рената Кузьміна.



Крім цього депутати задовольнили заяву ще одного нардепа — Андрія Аксьонова про добровільну відмову від мандата. На момент обрання нардепом Аксьонов мав російський паспорт. Рада позбавила мандатів п'ятьох проросійських депутатів.