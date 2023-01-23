Нескольких нардепов от бывшей ОПЗЖ досрочно лишат мандатов из-за наличия российских паспортов. Об этом сообщает Lb. ua со ссылкой на свои источники в парламенте.



Как известно, статья 81. пункт 4 Конституции предусматривает лишение мандата в случае прекращения гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины.



«В ближайшее время ожидаем новый Указ (президента) о лишении украинского гражданства нескольких нардепов Верховной Рады от бывшей фракции ОПЗЖ. На основании наличия у них российских паспортов», — отметил источник.



По его словам, речь идет о Александре Пономареве, Наталье Королевской, Юрие Солоде, Олеге Волошине.



«Дальше — по плану голосования в парламенте за досрочное прекращение их полномочий, как это уже было в январе», — прогнозируют в Верховной Раде.



Нардеп Александр Пономарев, после российского вторжения остававшийся в Бердянске, а затем уехавший в Крым, 19 января неожиданно появился в Раде. Появление Пономарева удивило многих коллег, потому что раньше была информация, что он долгое время находился на территории, подконтрольной российским захватчикам.



В декабре 2021 года появилась информация, что Пономарев — гражданин России. Подтверждение этой информации «Схемы» получили сразу из двух независимых друг от друга источников, имеющих доступ к системе «Роспаспорт».



Что касается депутата Королевской, то LB.ua писал о том, как 16 лет скрывала в декларациях недвижимость в Подмосковье. Также она владеет домом и земельным участком в России с 2005 года. Нардепка Королевская 16 лет скрывала в декларациях недвижимость в Подмосковье, — «Схемы».



Юрий Солод — муж Королевской. По данным СМИ, они уехали из страны в начале февраля.

13 января Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий народных депутатов Андрея Деркача, Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина.



Кроме этого депутаты удовлетворили заявление еще одного нардепа — Андрея Аксенова — о добровольном отказе от мандата. На момент избрания нардепом Аксенов имел российский паспорт. Совет лишил мандатов пятерых пророссийских депутатов.