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В ОП очікують понад 70 учасників на новій зустрічі за Формулою миру Зеленського

28 серпня 2023, 19:49

В ОП очікують понад 70 учасників на новій зустрічі за Формулою миру Зеленського

У рамках наступної зустрічі послів іноземних держав з обговорення та роботи над Формулою миру президента Володимира Зеленського збереться понад 70 учасників, вона відбудеться у Києві. Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

«Ми орієнтуємось на нашу формулу, ми враховуємо всі ті пропозиції, зокрема від Китаю, Бразилії, які є раціональними та сумісними з інтересами світу, з інтересами України. На наступній зустрічі послів, яка відбудеться цього тижня у Києві, буде ще більше учасників, гадаю, понад 70», — сказав він.

За словами представника ОП, дуже важливим у роботі над мирним планом, який пропонує президент Володимир Зеленський, є участь Південно-Африканської Республіки та інших країн Глобального Півдня, зокрема Бразилії, Індії та Китаю.

«Ми впевнено йдемо до того, щоб таки цього року, восени, провести саміт Формули світу… Світ в Україні може бути лише на основі Формули світу України, бо війна йде в Україні», – наголосив Жовква.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що вже 63 країни приєдналися до української Формули миру на рівні послів.

На початку серпня відбулася дводенна зустріч за мирним планом Зеленського у місті Джидда у Саудівській Аравії. Представлені на переговорах держави дійшли згоди не за всіма пунктами Формули світу. Водночас понад 40 країн підтвердили там відданість принципам ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

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