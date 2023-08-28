В ОП ожидают более 70 участников на новой встрече по Формуле мира Зеленского

В рамках следующей встречи послов иностранных государств по обсуждению и работе над Формулой мира президента Владимира Зеленского соберется более 70 участников, она состоится в Киеве. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.



«Мы ориентируемся на нашу формулу, мы учитываем все те предложения, в частности от Китая, Бразилии, которые являются рациональными и совместимыми с интересами мира, с интересами Украины. На следующей встрече послов, которая состоится на этой неделе в Киеве, будет еще больше участников, думаю, более 70», — сказал он.



По словам представителя ОП, очень важным в работе над мирным планом, предлагаемым президентом Владимиром Зеленским, является участие Южно-Африканской Республики и других стран Глобального Юга, в частности Бразилии, Индии и Китая.



«Мы уверенно идем к тому, чтобы все-таки в этом году, осенью, провести саммит Формулы мира … Мир в Украине может быть только на основе Формулы мира Украины, потому что война идет в Украине», — подчеркнул Жовква.



Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что уже 63 страны присоединились к украинской Формуле мира на уровне послов.



В начале августа состоялась двухдневная встреча по мирному плану Зеленского в городе Джидда в Саудовской Аравии. Представленные на переговорах государства пришли к согласию не по всем пунктам Формулы мира. В то же время, более 40 стран подтвердили там приверженность принципам ООН, международного права и уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.