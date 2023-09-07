Поліцейські ідентифікували загиблих через удар ЗС РФ по ринку у Костянтинівці

Правоохоронці ідентифікували загиблих у Костянтинівці, невпізнаним залишається тіло одного чоловіка. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області.
За уточненими даними, ЗС РФ убили на константинівському ринку 16 людей, ще 33 отримали поранення.
«Серед загиблих — 9 чоловіків і 7 жінок. Наймолодшому вбитому — 18 років, найстаршій — 83. Поліцейські здійснюють заходи щодо встановлення особи останнього загиблого», — йдеться у повідомленні.
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