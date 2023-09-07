Поліцейські ідентифікували загиблих через удар ЗС РФ по ринку у Костянтинівці

Наймолодшому вбитому під час обстрілу військами РФ ринку у Костянтинівці було 18 років. Фото: Поліція Донецької області

Правоохоронці ідентифікували загиблих у Костянтинівці, невпізнаним залишається тіло одного чоловіка. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області.

За уточненими даними, ЗС РФ убили на константинівському ринку 16 людей, ще 33 отримали поранення.

«Серед загиблих — 9 чоловіків і 7 жінок. Наймолодшому вбитому — 18 років, найстаршій — 83. Поліцейські здійснюють заходи щодо встановлення особи останнього загиблого», — йдеться у повідомленні.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.