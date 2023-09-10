Окупанти обстріляли Херсон, поранено місцеву мешканку

Мирна мешканка Херсона постраждала внаслідок обстрілу міста російськими окупантами у неділю. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної військової адміністрації.



«Близько 17:30 окупанти вдарили по Суворовському району міста. Мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна херсонка. Їй на допомогу слідує "швидка"», — йдеться у повідомленні.



Минулої доби, 9 вересня, окупанти здійснили 54 обстріли, випустивши 247 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» безпілотників. російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області. Через російську агресію одна людина загинула, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.