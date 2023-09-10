Оккупанты обстреляли Херсон, ранена местная жительница

Мирная жительница Херсона пострадала вследствие обстрела города российскими оккупантами в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации.



«Около 17:30 оккупанты ударили по Суворовскому району города. Минно-взрывную травму и ранение шеи получила 69-летняя херсонка. Ей на помощь следует „скорая“», — говорится в сообщении.



За прошедшие сутки, 9 сентября, оккупанты совершили 54 обстрела, выпустив 247 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов» беспилотников. российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии один человек погиб, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.