Вночі ЗСУ збили 12 дронів-камікадзе Shahed-136/131, якими ЗС РФ атакували Україну

Вночі російська армія атакувала Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку, ЗСУ вдалося збити 12 дронів загарбників. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що було зафіксовано пуски 12 «Шахедів» у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей, а до відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи.

«В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 12 Shahed-136/131 у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БпЛА невстановленого типу», — розповіли військові.

Крім того, повідомляється, що російські загарбники застосували тактичну авіацію в Дніпропетровській області, випустивши з літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П і керовані авіаційні ракети Х-59. Попередньо, за даними Повітряних сил ЗСУ, обійшлося без втрат, інформація уточнюється.

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