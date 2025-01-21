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Війська Росії намагаються блокувати Велику Новосілку: бої з окупантами йдуть на околицях – ЗСУ

21 січня 2025, 17:06

Війська Росії намагаються блокувати Велику Новосілку: бої з окупантами йдуть на околицях – ЗСУ

Ситуація поблизу Великої Новосілки. Фото: карта DeepState Ситуація поблизу Великої Новосілки. Фото: карта DeepState

На Новопавлівському напрямку російська армія продовжує активні наступальні дії з метою блокування селища Велика Новосілка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Українські військові тримають оборону на околицях селища, завдаючи окупантам значних втрат.

Також за підтримки бронетехніки росіяни проводили штурмові дії у напрямку села Костянтинопіль. Внаслідок вогневого ураження знищені дві бронемашини ЗС РФ.

Нагадаємо, що 21 січня аналітики DeepState заявили про просування загарбників у самій Великій Новосілці.

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