Війська Росії намагаються блокувати Велику Новосілку: бої з окупантами йдуть на околицях – ЗСУ

Ситуація поблизу Великої Новосілки. Фото: карта DeepState

На Новопавлівському напрямку російська армія продовжує активні наступальні дії з метою блокування селища Велика Новосілка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Українські військові тримають оборону на околицях селища, завдаючи окупантам значних втрат.



Також за підтримки бронетехніки росіяни проводили штурмові дії у напрямку села Костянтинопіль. Внаслідок вогневого ураження знищені дві бронемашини ЗС РФ.

Нагадаємо, що 21 січня аналітики DeepState заявили про просування загарбників у самій Великій Новосілці.