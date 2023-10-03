Україна може отримати від США ракети ATACMS одразу після схвалення Байдена

Армія США готова відправити Україні частину своїх ракет ATACMS великої дальності, оснащених касетними боєприпасами, як тільки президент Джо Байден схвалить передачу.



Про це сказав помічник міністра армії США із закупівель Дуг Буш, повідомляє агентство Bloomberg.



«Ми готові діяти швидко», — сказав він, зазначивши, що армія США підготовлена до такого розвитку подій. тактичну ракетну систему в Україну. Люди, знайомі з цим питанням, заявили минулого місяця, що президент нарешті поступився, повідомивши президенту України Володимиру Зеленському під час його візиту до Вашингтона, що він готовий це зробити.



Існує кілька модифікацій ракет, у тому числі з касетними боєприпасами чи звичайними боєголовками. Касетне озброєння ATACMS має дальність дії від 25-300 км. Ракети несуть від 300 до 950 касетних боєприпасів.



Буш заявив, що ракети, які США відправлять, вже визначено. ATACMS може запускатися з тих самих пускових установок, які Україна вже використовує для запуску ракет із GPS-наведенням партіями по шість штук одночасно. Різниця лише в тому, що один ATACMS запускається залпом з однієї пускової установки.



«Ми готові, коли і якщо президент вирішить це зробити», — сказав він.

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