У Костянтинівці на Різдво горів житловий будинок

У Костянтинівці горів житловий будинок.

У Костянтинівці Донецької області 25 грудня спалахнула пожежа у житловому будинку. Рятувальники ліквідували спалах. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.



«25 грудня о 16:05 рятувальники прибули на виклик про пожежу житлового будинку в місті Костянтинівка», йдеться у повідомленні.



О 17:25 ліквідували спалах покрівлі та перекриття будинку на площі 120 кв. м.





Причина та обставини пожежі встановлюються відповідними фахівцями.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ за 24 грудня двічі обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено будинки.

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