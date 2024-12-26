У Кіровоградській області знищили касетні боєприпаси РФ

На Кіровоградщині знищили касетні боєприпаси РФ. Фото: МВС України

Вибухотехніки поліції Кіровоградщини знищили касетні суббоєприпаси російської крилатої ракети. Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

На Кіровоградщині знищили касетні боєприпаси РФ.

«Небезпечні предмети були виявлені на території області після чергового масованого удару РФ по Україні», - йдеться у повідомленні.



Раніше, 25 грудня 2024 року, Росія масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України. Під удар агресора потрапила також Кіровоградська область.



У пресслужбі ДСНС України повідомили, що внаслідок падіння уламків виникла пожежа на складі. Загорілися дах, внутрішнє оздоблення стін та стелі будівлі на площі 100 квадратних метрів. Рятувальники вже локалізували пожежу.

Нагадаємо, ППО України збила 59 із 78 ракет і 54 БПЛА окупантів.