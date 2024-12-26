Повітряні сили ЗСУ уразили підприємство в Ростовській області: воно виробляє паливо для балістичних ракет

Днями Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по об'єкту військово-промислового комплексу РФ у місті Каменськ-Шахтинський Ростовськоъ області. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.



Росія використовує це підприємство для виробництва твердого палива для балістичних ракет, які застосовуються для ураження об'єктів української цивыльної інфраструктури, таких як лікарні, житлові будинки та електростанції.



«Це вогневе ураження – частина всеосяжної кампанії щодо ослаблення здібностей Збройних сил Російської Федерації реалізовувати терористичні атаки проти мирних громадян України», – зазначили у Страткомі.

Нагадаємо, що 23 грудня безпілотник вдарив по кораблю «Федір Урюпін» у бухті окупованого Криму, судно пошкоджене.