Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Повітряні сили ЗСУ уразили підприємство в Ростовській області: воно виробляє паливо для балістичних ракет

26 грудня 2024, 11:53

Повітряні сили ЗСУ уразили підприємство в Ростовській області: воно виробляє паливо для балістичних ракет

Днями Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по об'єкту військово-промислового комплексу РФ у місті Каменськ-Шахтинський Ростовськоъ області. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Росія використовує це підприємство для виробництва твердого палива для балістичних ракет, які застосовуються для ураження об'єктів української цивыльної інфраструктури, таких як лікарні, житлові будинки та електростанції.

«Це вогневе ураження – частина всеосяжної кампанії щодо ослаблення здібностей Збройних сил Російської Федерації реалізовувати терористичні атаки проти мирних громадян України», – зазначили у Страткомі.

Нагадаємо, що 23 грудня безпілотник вдарив по кораблю «Федір Урюпін» у бухті окупованого Криму, судно пошкоджене.

ТЕГИ

Місця
Каменськ-Шахтинський
Організації
ЗСУ
Інше
Війна паливо Удар балістичні ракети Підприємство

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:12
Стрілянина в окупованому Маріуполі: клієнт вистрілив з пістолета у співробітника сервісного центру
11:42
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:00
Головне за день: Масована атака РФ на Україну. В окупації не працюють YouTube та VPN
17:24
На окупованій території Донбасу не працюють YouTube та частина VPN-сервісів
23:00
Головне за день: У Бердянську підірвали авто «мера». Удар по Кривому Рогу
14:24
Родичів бійців ЗСУ депортують із окупованих територій — Андрющенко
13:38
На захопленій частині Луганщини заборонили запускати безпілотники
09:49
В окупованому Донецьку в будинку спалахнула пожежа: постраждав чоловік
09:33
В окупованому Бердянську підірвано автомобіль голови окупаційної ради
08:27
Путін міг відмовитись від захоплення Покровська — ISW
23:00
Головне за день: У РФ пошкоджено великий військовий склад. Тривають бої за Курахове
15:04
У Росії фактично заблокували YouTube, обсяг трафіку впав на 80% — ЗМІ
13:24
У захопленій Горлівці під час обстрілу постраждала людина
12:36
Окупанти вилучають бензин у жителів ТОТ Херсонщини - «Жовта Стрічка»
11:12
У Донецьку під обстріл потрапила лікарня імені Калініна
08:22
На Покровському напрямку ЗСУ розбили колону російських військ
22:30
Головне за день: Росіяни нова розстріляли полонених. В Орловській області горить нафтобаза
21:40
Головне за день: Російський бізнес в окупації. Атака безпілотників на Казань
16:27
Росіяни відкривають бізнес на захоплених територіях України: чим займаються ці компанії
15:38
Могили у дворах Селидового. Пушилін привіз ялинки до Авдіївки. На Луганщині відключили мобільний зв'язок — дайджест ►
усі новини
14:12
Стрілянина в окупованому Маріуполі: клієнт вистрілив з пістолета у співробітника сервісного центру
14:02
В Україні легкий літак перетворили на дрон-камікадзе, який може долетіти до Москви
13:55
Українські війська відбили російський штурм на Лиманському напрямку: ЗСУ знищили бронетехніку загарбників
13:50
У Київській області почнуть навчати військової англійської для нацспротиву
13:35
У Кіровоградській області знищили касетні боєприпаси РФ
12:36
Окупанти обстрілюють на Луганщині у два-три рази більше, ніж у листопаді — Лисогор
11:56
У Дружківці, Краматорську та Слов'янську з'явилися бігборди із зображенням лідера ОУН Степана Бандери
11:53
Повітряні сили ЗСУ уразили підприємство в Ростовській області: воно виробляє паливо для балістичних ракет
11:52
У Костянтинівці на Різдво горів житловий будинок
11:42
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
11:16
Армія РФ вдарила по центральному ринку в Нікополі: поранені вісім людей
11:01
ЗСУ відбили штурм російських військ і взяли в полон громадянина Єгипту під Торецьком: кадри
10:48
РФ вранці вдарила по Покровську: пошкоджено будинки
10:47
Російські війська за добу атакували три райони Донеччини: десятки пошкоджених будинків
10:14
Безпілотник вдарив по кораблю «Федір Урюпін» в бухті окупованого Криму: судно пошкоджене
10:07
Бєлгородську область РФ атакували безпілотники: деякі села залишилися без світла
09:39
Окупанти скинули на Покровськ дві авіабомби: є пошкодження
09:26
«Ресурс росіян нескінченний»: у DeepState розповіли про складну ситуацію на Времівському напрямку
09:21
Понад 30 російських безпілотників атакували Україну сьогодні вночі
08:58
Російські окупанти зруйнували деякі позиції ЗСУ на Курахівському напрямку
усі новини
ВІДЕО
Клієнт вистрілив у співробітника сервісного центру з ремонту телефонів у Маріуполі. Фото: скріншот Стрілянина в окупованому Маріуполі: клієнт вистрілив з пістолета у співробітника сервісного центру
26 грудня, 14:12
Знищений російський танк на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Українські війська відбили російський штурм на Лиманському напрямку: ЗСУ знищили бронетехніку загарбників
26 грудня, 13:55
Взятий у полон громадянин Єгипту. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили штурм російських військ і взяли в полон громадянина Єгипту під Торецьком: кадри
26 грудня, 11:01
Під Харковом ЗСУ взяли в полон групу російських військових. Скріншот відео Бійці Третьої штурмової бригади взяли в полон групу росіян під Харковом
26 грудня, 08:28
Аварія літака в Казахстані: що відомо Аварія літака в Казахстані: що відомо
25 грудня, 16:16
Вибух у Тамбовській області РФ. Фото: кадр із відео БПЛА атакували Тамбовську область: під удар міг потрапити завод, який випускає обладнання для авіації та ракет
25 грудня, 16:04

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір