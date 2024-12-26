Пасажирський літак, який розбився у Казахстані, збила російська ракета – розслідування Азербайджану

Літак, що розбився в Казахстані. Фото: МНС Казахстану

Російська ракета класу «земля-повітря» стала причиною катастрофи пасажирського літака «Азербайджанських авіаліній» у місті Актау Казахстан. Про це повідомив європейський телеканал Euronews із посиланням на джерела в уряді Азербайджану, який провів попереднє розслідування.



Ракету випустили по рейсу 8432 під час роботи по безпілотнику над Грозним. Уламки уразили пасажирів та екіпаж, коли ракета вибухнула поряд із літаком.



Пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, попри запити пілотів про аварійну посадку. Пілотам наказали летіти через Каспійське море в Актау.



Згідно з даними, системи GPS-навігації літака були заглушені по всій траєкторії польоту над морем.

Нагадаємо, що літак розбився вранці 25 грудня, внаслідок чого загинули 38 пасажирів.