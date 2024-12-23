Окупанти вилучають бензин у жителів ТОТ Херсонщини - «Жовта Стрічка»

Український спротив «Жовта Стрічка» повідомляє, що у Таврійському та Чулаківці російські військові конфіскують у населення пальне, прикриваючись «потребами армії».



Нестача пального – стандартна ситуація для російських військових на Херсонщині, але останнім часом проблема загострилася.



На Придніпровському напрямку російські загарбники чотири рази намагалися витіснити з позицій підрозділи ЗСУ.



«Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат», — зазначили у Генштабі ЗСУ. Раніше в окупованій Григорівці росіяни вимагали овочі на потреби «СВО».