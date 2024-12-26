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Окупанти обстрілюють на Луганщині у два-три рази більше, ніж у листопаді — Лисогор

26 грудня 2024, 12:36

Окупанти обстрілюють на Луганщині у два-три рази більше, ніж у листопаді — Лисогор

Окупаційні війська РФ у грудні обстрілюють Луганську область у два-три рази більше, ніж у листопаді. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

 «По прифронтових селах та наших укріпленнях росіяни вдарили з реактивної та ствольної артилерії. Також у районі Надії здійснили обстріл некерованими авіаційними ракетами», — зазначив він.

 Крім того, за словами Лисогора, армія РФ застосувала 157 безпілотників уздовж нашої ділянки фронту, це у два-три рази перевищує середньодобові показники листопада.

Також росіяни атакували у бік Новоєгорівки, Макіївки, Білогорівки та у Серебрянському лісі.

 Раніше ми писали, що окупанти масово знищують докази своїх воєнних злочинів у місті Сіверськдонецьк Луганської області.

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