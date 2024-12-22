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Головне за день: Росіяни нова розстріляли полонених. В Орловській області горить нафтобаза

22 грудня 2024, 22:30

Головне за день: Росіяни нова розстріляли полонених. В Орловській області горить нафтобаза

Суспільство

 Мешканці фронтових населених пунктів Донецької області погоджувалися на евакуацію до Слов'янська. Незважаючи на те, що нещодавно російські окупанти атакували селище Черевківка, надалі Слов'янськ все одно прийматиме внутрішньо переміщених осіб.

Після того як російська армія поставила для себе нову мету на Донбасі, вирішивши наступним стерти з землі і захопити Покровськ, Донецької області, одним з міст, куди рятуючись від війни та руйнувань поїхали люди, став місто Дніпро. Сюди переїхали не лише десятки тисяч мешканців Покровська, а й бібліотечна система на чолі із центральною бібліотекою імені Шевченка. У рідному місті вона була не лише будинком для книг, а й культурним центром, де проходили виставки, а містяни могли займатися танцями, працювати з ноутбуками та отримати послуги документ-центру. Як одна із найстаріших бібліотек Покровська облаштувалася в евакуації, читайте у нашому репортажі .

Бойові дії

 В ході авіаційного удару по житловій забудові в селищі Удачне Донецької області загинула одна людина, пошкоджено 11 приватних будинків. Уламки дрону впали на багатоповерхівку на Київщині, виникла пожежа.

Російські окупанти скоїли черговий військовий злочин — розстріляли чотирьох українських військових, які здалися в полон. Це сталося на Времівському напрямі.

Голова Кремля Володимир Путін повідомив, що відповість Україні за атаку безпілотників на Казань, яка сталася у суботу, 21 грудня.

У ніч проти 22 грудня російські міста потрапили під обстріл. Зокрема, в Орловській області палала нафтобаза.

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