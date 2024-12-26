ЗСУ відбили штурм російських військ і взяли в полон громадянина Єгипту під Торецьком: кадри

Взятий у полон громадянин Єгипту. Фото: кадр із відео

Російська армія нещодавно зробила спробу штурму на Торецькому напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 28-ї механізованої бригади ЗСУ.



Користуючись туманною погодою, група окупантів зуміла пробратися до українських позицій, але їх шквальним вогнем зустріли піхотинці 2-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр.



Постійно змінюючи позиції й користуючись усім наявним арсеналом, бійці ЗСУ знищили частину групи. Одному росіянину вдалося впасти в окоп до свого ліквідованого товариша, але його швидко «викурили звідти гранатами, після чого знищили».



Інша частина штурмової групи почала тікати, ховатися і прикидатися ліквідованими. Проте їх знищили оператори дронів.



«І лише одному окупанту пощастило, бо він вирішив здатися в полон. Єдиною проблемою стало те, що він виявився громадянином Єгипту, тому піхотинцям довелося пояснювати все жестами», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що українські війська не дали армії РФ прорватися до села на Донеччині, ЗСУ розбили колону бронетехніки.