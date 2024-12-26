Донецька ОВА за 2024 рік направила понад 2 мільярда гривень для купівлі засобів РЕБ та БПЛА

За рік було направлено 2,7 мільярда гривень військовим підрозділам для придбання засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та дронів. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Загалом за цей рік було направлено 2,7 мільярди гривень військовим підрозділам для придбання засобів РЕБ та дронів. На території області бойові дії тривають вже понад десять років, а останні три роки — надзвичайно інтенсивно», — зазначив він.



Крім того, за словами Філашкіна, головним завданням Донеччини залишається оборона.



«Ми підтримуємо Сили оборони України, які захищають наш регіон і продовжують боротьбу з ворогом, який намагається окупувати наші території», — резюмував начальник військової адміністрації.



Раніше ми писали, що у Покровську та в Покровському районі Донецької області будуються фортифікаційні споруди. Кошти виділяються з кількох джерел: державного бюджету, регіонального бюджету та місцевих бюджетів.