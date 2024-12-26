Війська Росії вдарили по рятувальниках, які гасили масштабну пожежу під Покровськом

Масштабна пожежа в Удачному. Фото: ДСНС

25 грудня окупанти вкотре завдали удару по житловому сектору селища Удачне Покровського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Донецькій області.



Внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок. Рятувальники локалізували пожежу на площі 100 квадратних метрів. Однак через повторні обстріли були змушені призупинити гасіння пожежі. Серед бійців ДСНС ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 26 грудня армія РФ вдарила по центральному ринку в місті Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого поранені вісім людей.