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Головне за день: У РФ пошкоджено великий військовий склад. Тривають бої за Курахове

23 грудня 2024, 23:00

Головне за день: У РФ пошкоджено великий військовий склад. Тривають бої за Курахове

Політика

 Новообраний президент США Дональд Трамп під час виступу у Феніксі, штат Арізона, заявив , що чекає на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним для того, щоб домовитися з ним про закінчення війни в Україні.

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. До пакету увійшли танки Leopard, ЗРК Patriot та IRIS-T, а також різні боєприпаси, гранатомети, кулемети, гвинтівки, керовані ракети, генератори та інше озброєння.

Північна Корея, ймовірно, готується відправити додаткових солдатів і військову техніку в Росію, включаючи дрони-камікадзе, пише Yonhap News. За даними південнокорейської розвідки, КНДР відправила тисячі військових для участі у війні проти України. Приблизна кількість загиблих серед північнокорейських солдатів — близько 1 100 осіб.

Суспільство

 В окупованому Лисичанську Луганської області у більшості жителів немає централізованого водопостачання. Підвіз технічної води також організований нерегулярно.

Бойові дії

Російські військові вдарили FPV-дроном по житловому кварталу Берислава, загинув 30-річний чоловік, ще двоє людей постраждали в Херсоні та Кізомисі. Під час удару по Костянтинівці на Донеччині загинув чоловік. Одну жінку поранено через авіаобстріл Степногірська на Запоріжжі.

В групуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілу поранено мирного жителя Горлівки. Також внаслідок ранкової атаки по Донецьку пошкоджено машини швидкої допомоги, цивільний транспорт та котельню на території лікарні ім. Калініна.

У міських забудовах Курахово, Торецька та Часового Яру Донецької області продовжуються бої. Росіяни намагаються перекривати транспортні артерії, а також відрізати логістику українських військових. На Курахівському напрямку окупанти знищують міську забудову.

Інформація про оточення ЗСУ у Макарівці на Времєвському напрямі не відповідає дійсності, заявили в ОСГВ «Хортиця».

3-я штурмова бригада провела розслідування про військові злочини російських окупантів у селі Балка Журавка Луганської області. Українські військові перехопили радіопереговори групи, яка входила до Балки Журавки. У них пролунав наказ «зачистити», тобто знищити місцевих мешканців.

Внаслідок атаки на Ростовську область в неділю пошкоджено найбільший російський військовий полігон «Кадамівський». Безпілотники та ракету збили над Новочеркаською ГРЕС та військовим аеродромом у Міллеровому, пошкоджено ЛЕП.

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