У Росії фактично заблокували YouTube, обсяг трафіку впав на 80% — ЗМІ

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У РФ заявляють про фактичне блокування YouTube. Сьогодні, 23 грудня, обсяг трафіку на платформі впав до 20% звичайного рівня. Про це повідомив у телеграм-каналі «ЗаТелеком» IT-експерт та виконавчий директор «Товариства захисту інтернету» Михайло Климарьов.



Климарьов проаналізував дані про трафік через сервіс моніторингу Google. На їх основі він склав графік уповільнення YouTube, який показує, що в останні дні доступ до відеохостингу був значно обмежений.



«Наразі сервіс моніторингу Гугла показує 8,5 пойнтів трафіку з РФ. До «сповільнення» це було 40 речей. Тобто зараз приблизно 20% від нормального стану. Констатуємо: YouTube де-факто заблоковано в РФ», — йдеться у повідомленні «ЗаТелеком».



Доступ до платформи можливий лише через якісний платний VPN.



Раніше росіяни повідомляли про уповільнення роботи YouTube влітку та восени поточного року. Роскомнагляд пообіцяв повністю заблокувати американський відеохостинг.



Як можна обійти блокування YouTube — далі в матеріалі.