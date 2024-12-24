Путін міг відмовитись від захоплення Покровська — ISW

Володимир Путін, ймовірно, поставив перед військовими завдання взяти під контроль нові території на сході. Наступ на добре захищені міста, на кшталт Покровська, може сповільнити темпи просування росіян у критичний момент «геополітичної перемоги Кремля». Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті звернули увагу на той факт, що Путін все частіше характеризує просування російських військ з точки зору квадратних кілометрів, замість того, щоб наголошувати на захопленні конкретних населених пунктів, як він робив це раніше.

З огляду на це, в Інституті припускають, що глава Кремля, ймовірно, дав вказівку військовому командуванню РФ відкласти захоплення Покровська на користь подальшого просування через відкриті поля та невеликі населені пункти.

За даними геолокаційних знімків, які має ISW, російські війська знаходяться в межах 10 кілометрів від адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

«Захоплення решти Донецької області є однією з давніх цілей Путіна в Україні. І він, швидше за все, наголошуватиме на просуванні російських військ до кордону, щоб зробити гучні заяви про успіхи Росії в Україні як для іноземної, так і для внутрішньої аудиторії», — йдеться у звіті.

В ISW також переконані, що наступальна операція проти добре захищених міст може уповільнити темпи просування росіян у критичний момент у спробах Кремля спроектувати неминучість російської військової перемоги на світовій арені.