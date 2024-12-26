В Україні легкий літак перетворили на дрон-камікадзе, який може долетіти до Москви

На фото: БПЛА на основі А-22 завдає удару по заводу в Татарстані.

Українські інженери перетворили легкий літак на ударний безпілотник, який може долетіти до Москви. Про це пише німецьке видання BILD.

«Комерційний надлегкий літак став БПЛА далекого радіусу дії — до 1200 км. Така дальність польоту далеко за межами можливостей німецької крилатої ракети Taurus. Крім того, це найбільший із відомих українських БПЛА-камікадзе: він може нести 200 кг вибухівки», — зазначає BILD.

Як з'ясували журналісти, йдеться про двомісний літак А-22 «Летюча лисиця». З 1996 року українська компанія «Аеропракт» виготовила понад тисячу екземплярів цієї моделі. Переобладнати їх на зброю українські військові вирішили на початку 2024 року. Найголовніше: ручне керування замінено супутниковою навігаційною системою.

«У квітні такий дрон ЗСУ успішно застосували для атаки на російський завод БПЛА у Татарстані; у грудні — для вибуху у штабі спецназу у Грозному», — повідомляє BILD.

Зазначається, що досягати цілей дрон може завдяки невеликому двигуну, практично невидимому для систем ППО, радари яких фіксують виділення тепла. Якщо двигун ракети Storm Shadow розігрівається до 870 градусів, то двигун А-22 — максимум до 100 градусів. Радіолокаційний захист А-22 забезпечує спеціальна плівка. До того ж він летить з невеликою швидкістю і на малій висоті. Відповіді у російської ППО поки немає.

Недоліком БПЛА є їхня скромна кількість, вважає експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке. До цього часу компанія «Аеропракт» могла зробити близько 50 А-22 на рік, і навряд чи цей обсяг вдасться значно збільшити. Для порівняння, російські військові іноді запускають понад 50 безпілотників-камікадзе «Герань-2» за одну ніч.