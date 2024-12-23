На Покровському напрямку ЗСУ розбили колону російських військ

Оператори 425-го окремого батальйону безпілотних систем Очі (425 ОББС) Збройних сил України розбили колону автотранспорту Збройних сил Російської Федерації на Покровському напрямку. Відповідне відео опублікував телеграм-канал «Бавовна».
Судячи з оприлюдненого відео, окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ, використовуючи легкові автомобілі. Далі йдуть кадри знищення російського транспорту за допомогою безпілотників.
Відео також опублікував телеграм-канал «Труха», зазначивши, що росіяни пішли на штурм на «Жигулях».
«Спойлер: не доїхали», — йдеться в публікації.
Раніше повідомлялося, що в результаті атаки безпілотників в Орловській області Росії спалахнула нафтобаза.