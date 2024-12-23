На Покровському напрямку ЗСУ розбили колону російських військ

Російську колону було розбито бійцями ЗСУ на Покровському напрямку в Донецькій області. Скріншот відео

Оператори 425-го окремого батальйону безпілотних систем Очі (425 ОББС) Збройних сил України розбили колону автотранспорту Збройних сил Російської Федерації на Покровському напрямку. Відповідне відео опублікував телеграм-канал «Бавовна».

Судячи з оприлюдненого відео, окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ, використовуючи легкові автомобілі. Далі йдуть кадри знищення російського транспорту за допомогою безпілотників.

Відео також опублікував телеграм-канал «Труха», зазначивши, що росіяни пішли на штурм на «Жигулях».

«Спойлер: не доїхали», — йдеться в публікації.

Раніше повідомлялося, що в результаті атаки безпілотників в Орловській області Росії спалахнула нафтобаза.