Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Святкові знижки на телевізори: три найкращі моделі в різних цінових категоріях (реклама)

26 грудня 2024, 15:52

Святкові знижки на телевізори: три найкращі моделі в різних цінових категоріях (реклама)

Святкові знижки на телевізори: три найкращі моделі в різних цінових категоріях

Сучасні Smart TV стали повноцінними мультимедійними центрами: доступ до інтернету підняв функціональність пристроїв майже рівня ПК. Якщо купити бажану техніку не виходило з бюджетних причин, то перед новорічними святами це можна виправити.

В інтернет-магазині «Цитрус» на покупців чекають дива знижок. Зниження цін зачепило як бюджетні моделі, так і зразки преміум-класу з інтелектуальними функціями, розширеним динамічним діапазоном, об'ємним звуком. Вже сьогодні можна купити телевізор дешевше на 25–35 %. Залишається лише підібрати модель. І якщо ви не хочете провести вечір, розбираючись у параметрах пристроїв, зверніть увагу на моделі трьох цінових категорій.

Елегантна стильність з бездоганною якістю в Hisense 100E7NQ PRO

Ця модель може стати еталоном статусності у найрозкішніших будинках завдяки екрану з діагоналлю 100”, тонкою рамкою корпусу та елегантними підставками.

Це не просто стильний девайс для перегляду фільмів, а й цілий комплекс різних можливостей:

  • Smart ТВ відкриває доступ до безлічі програм;
  • голосовий помічник дозволить керувати пристроєм навіть з інших кімнат;
  • інтелектуальний модуль підтримує безліч сервісів.

Чіткість зображення – це наслідок використання роздільної здатності 4K з технологією HDR, яка розширює динамічний діапазон кольорів. Контрастність, яскравість, насиченість та реалістичність візуалізації забезпечує технологія підсвічування квантовими точками QLED та локальним затемненням.

Це ідеальний вибір для геймерів: 144 Гц та адаптивна синхронізація VRR забезпечать необхідне занурення.

Зараз є можливість замовити такий телевізор зі знижкою до 33%.

Комплект практичних опцій, гарантій та ціни: Samsung 55'' 4K UHD DU7100

Беззмінний лідер електронної техніки з Південної Кореї пропонує доступне та технологічне рішення для любителів комфортного перегляду стрімінгових сервісів та передач. Сучасна модель Samsung Samsung 55'' 4K UHD має такі переваги:

  • інтегрований модуль для увімкнення геймерського режиму;
  • ефект присутності за рахунок технології покращення звуку Dolby Atmos;
  • технологія PurColor для реалістичного відображення кольорів;
  • адаптивна яскравість – це ваш комфорт у будь-яких умовах.

До цього телевізора легко підключаються периферійні пристрої за допомогою портів USB та HDMI.

Модель стала на 17% дешевшою протягом усього святкового періоду.

Бездоганний звук та колір за мінімальну ціну в TV Realme 32'' HD (RMT101)

Відмінна акустика і контрастне відео - головні переваги бюджетного Realme 32''. Моделі властиві яскравий дисплей з технологією Chroma Boost, наявність 4-ядерного продуктивного процесора та екрана з діагоналлю 32”.

Просте LED підсвічування доповнюється комплектом із 4 стереодинаміків з підтримкою Dolby Audio.

На час розпродажу і без того доступна ціна Realmi 32'' HD (RMT101) знижена ще на 17%.

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:53
В окупованій Луганській області скасують комендантську годину на кілька днів. З чим це пов'язано
16:05
В окупованому Криму, Севастополі та Ростовській області РФ оголошено повітряну тривогу
15:05
Пушилін заявив, що окупанти у 2025 році «почнуть відновлювати» Донецький аеропорт
14:12
Стрілянина в окупованому Маріуполі: клієнт вистрілив з пістолета у співробітника сервісного центру
11:42
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:00
Головне за день: Масована атака РФ на Україну. В окупації не працюють YouTube та VPN
17:24
На окупованій території Донбасу не працюють YouTube та частина VPN-сервісів
23:00
Головне за день: У Бердянську підірвали авто «мера». Удар по Кривому Рогу
14:24
Родичів бійців ЗСУ депортують із окупованих територій — Андрющенко
13:38
На захопленій частині Луганщини заборонили запускати безпілотники
09:49
В окупованому Донецьку в будинку спалахнула пожежа: постраждав чоловік
09:33
В окупованому Бердянську підірвано автомобіль голови окупаційної ради
08:27
Путін міг відмовитись від захоплення Покровська — ISW
23:00
Головне за день: У РФ пошкоджено великий військовий склад. Тривають бої за Курахове
15:04
У Росії фактично заблокували YouTube, обсяг трафіку впав на 80% — ЗМІ
13:24
У захопленій Горлівці під час обстрілу постраждала людина
12:36
Окупанти вилучають бензин у жителів ТОТ Херсонщини - «Жовта Стрічка»
11:12
У Донецьку під обстріл потрапила лікарня імені Калініна
08:22
На Покровському напрямку ЗСУ розбили колону російських військ
22:30
Головне за день: Росіяни нова розстріляли полонених. В Орловській області горить нафтобаза
усі новини
16:53
В окупованій Луганській області скасують комендантську годину на кілька днів. З чим це пов'язано
16:30
Удар по командному пункту військ РФ під Курськом: загинули офіцери та, ймовірно, замкомандира бригади
16:14
Понад 100 мільйонів гривень витратила Курахівська громада на потреби оборони у 2024 році
16:05
В окупованому Криму, Севастополі та Ростовській області РФ оголошено повітряну тривогу
16:00
Чергував на блокпостах і «здавав» патріотів України окупантам: у Миколаєві засуджено колабораціоніста
15:55
Пасажирський літак, який розбився у Казахстані, збила російська ракета – розслідування Азербайджану
15:52
Святкові знижки на телевізори: три найкращі моделі в різних цінових категоріях (реклама)
15:17
Чутно вибухи на околицях: Волонтер розповів про ситуацію у прифронтовому Покровську
15:05
Пушилін заявив, що окупанти у 2025 році «почнуть відновлювати» Донецький аеропорт
14:56
Донецька ОВА за 2024 рік направила понад 2 мільярда гривень для купівлі засобів РЕБ та БПЛА
14:41
Війська Росії вдарили по рятувальниках, які гасили масштабну пожежу під Покровськом
14:12
Стрілянина в окупованому Маріуполі: клієнт вистрілив з пістолета у співробітника сервісного центру
14:02
В Україні легкий літак перетворили на дрон-камікадзе, який може долетіти до Москви
13:55
Українські війська відбили російський штурм на Лиманському напрямку: ЗСУ знищили бронетехніку загарбників
13:50
У Київській області почнуть навчати військової англійської для нацспротиву
13:35
У Кіровоградській області знищили касетні боєприпаси РФ
12:36
Окупанти обстрілюють на Луганщині у два-три рази більше, ніж у листопаді — Лисогор
11:56
У Дружківці, Краматорську та Слов'янську з'явилися бігборди із зображенням лідера ОУН Степана Бандери
11:53
Повітряні сили ЗСУ уразили підприємство в Ростовській області: воно виробляє паливо для балістичних ракет
11:52
У Костянтинівці на Різдво горів житловий будинок
усі новини
ВІДЕО
В окупованому Криму, Севастополі та Ростовській області РФ оголошено повітряну тривогу В окупованому Криму, Севастополі та Ростовській області РФ оголошено повітряну тривогу
26 грудня, 16:05
Наслідки російського обстрілу Покровська 26 грудня. Фото: Донбас оперативний Чутно вибухи на околицях: Волонтер розповів про ситуацію у прифронтовому Покровську
26 грудня, 15:17
Клієнт вистрілив у співробітника сервісного центру з ремонту телефонів у Маріуполі. Фото: скріншот Стрілянина в окупованому Маріуполі: клієнт вистрілив з пістолета у співробітника сервісного центру
26 грудня, 14:12
Знищений російський танк на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Українські війська відбили російський штурм на Лиманському напрямку: ЗСУ знищили бронетехніку загарбників
26 грудня, 13:55
Взятий у полон громадянин Єгипту. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили штурм російських військ і взяли в полон громадянина Єгипту під Торецьком: кадри
26 грудня, 11:01
Під Харковом ЗСУ взяли в полон групу російських військових. Скріншот відео Бійці Третьої штурмової бригади взяли в полон групу росіян під Харковом
26 грудня, 08:28
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір