Святкові знижки на телевізори: три найкращі моделі в різних цінових категоріях

Сучасні Smart TV стали повноцінними мультимедійними центрами: доступ до інтернету підняв функціональність пристроїв майже рівня ПК. Якщо купити бажану техніку не виходило з бюджетних причин, то перед новорічними святами це можна виправити.



В інтернет-магазині «Цитрус» на покупців чекають дива знижок. Зниження цін зачепило як бюджетні моделі, так і зразки преміум-класу з інтелектуальними функціями, розширеним динамічним діапазоном, об'ємним звуком. Вже сьогодні можна купити телевізор дешевше на 25–35 %. Залишається лише підібрати модель. І якщо ви не хочете провести вечір, розбираючись у параметрах пристроїв, зверніть увагу на моделі трьох цінових категорій.

Елегантна стильність з бездоганною якістю в Hisense 100E7NQ PRO

Ця модель може стати еталоном статусності у найрозкішніших будинках завдяки екрану з діагоналлю 100”, тонкою рамкою корпусу та елегантними підставками.



Це не просто стильний девайс для перегляду фільмів, а й цілий комплекс різних можливостей:

Smart ТВ відкриває доступ до безлічі програм;

голосовий помічник дозволить керувати пристроєм навіть з інших кімнат;

інтелектуальний модуль підтримує безліч сервісів.

Чіткість зображення – це наслідок використання роздільної здатності 4K з технологією HDR, яка розширює динамічний діапазон кольорів. Контрастність, яскравість, насиченість та реалістичність візуалізації забезпечує технологія підсвічування квантовими точками QLED та локальним затемненням.



Це ідеальний вибір для геймерів: 144 Гц та адаптивна синхронізація VRR забезпечать необхідне занурення.

Зараз є можливість замовити такий телевізор зі знижкою до 33%.

Комплект практичних опцій, гарантій та ціни: Samsung 55'' 4K UHD DU7100

Беззмінний лідер електронної техніки з Південної Кореї пропонує доступне та технологічне рішення для любителів комфортного перегляду стрімінгових сервісів та передач. Сучасна модель Samsung Samsung 55'' 4K UHD має такі переваги:

інтегрований модуль для увімкнення геймерського режиму;

ефект присутності за рахунок технології покращення звуку Dolby Atmos;

технологія PurColor для реалістичного відображення кольорів;

адаптивна яскравість – це ваш комфорт у будь-яких умовах.

До цього телевізора легко підключаються периферійні пристрої за допомогою портів USB та HDMI.



Модель стала на 17% дешевшою протягом усього святкового періоду.

Бездоганний звук та колір за мінімальну ціну в TV Realme 32'' HD (RMT101)

Відмінна акустика і контрастне відео - головні переваги бюджетного Realme 32''. Моделі властиві яскравий дисплей з технологією Chroma Boost, наявність 4-ядерного продуктивного процесора та екрана з діагоналлю 32”.

Просте LED підсвічування доповнюється комплектом із 4 стереодинаміків з підтримкою Dolby Audio.

На час розпродажу і без того доступна ціна Realmi 32'' HD (RMT101) знижена ще на 17%.