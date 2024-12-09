Відновлення у дії: які проєкти впроваджують Краматорськ та Слов'янськ

Тема відновлення є важливою для міст і громад, які постраждали від воєнних дій з боку РФ. Тому ми дослідили портал DREAM, який упорядковує та публікує відкриті дані на всіх етапах проєктів відновлення в режимі реального часу, та проаналізували проєкти відновлення у містах Краматорськ і Слов'янськ.

Слов’янська громада оприлюднила на порталі 8 проєктів капітальних ремонтів будівель, пошкоджених внаслідок збройної агресії Росії. Серед них – ремонт ясел-садка №20 «Теремок» та відновлення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18, а також капітальні ремонти шести житлових будинків на вулицях Тараса Шевченка, Барвінківська, Дарвіна, Торська та провулку Парковому.



Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №20 "Теремок" (м. Слов'янськ)

У Краматорську відновлення триває активніше та на більш масштабному рівні. Тут подано 10 проєктів, спрямованих на ліквідацію руйнувань і капітальний ремонт закладів освіти: загальноосвітніх шкіл №2, №6, №9, №23, комунальних закладів «Школа мистецтв №3», «Художня школа Краматорської міської ради», ясел-садка №6, закладу загальної середньої освіти «Академічний», а також загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів №10. Окрім цього, запропоновано три проєкти з ремонту медичних установ: центру соціально-психологічної реабілітації дітей, місцевої амбулаторії та міської лікарні №2. Майже всі проєкти вже профінансовані (окрім санаторної школи-інтернату №10) та більшість із них вже реалізується.

Бюджети відновлення закладів варіюються від 3,1 млн гривень (аварійно-відновлювальні роботи комунального ДНЗ №6) до 671 млн гривень (реконструкція будівлі ЗОШ №23). Значна частина цієї школи була зруйнована внаслідок обстрілів.



Краматорська школа № 23 після обстрілів

Краматорська школа № 23. Проєкт реконструкції

Краматорська школа № 23. Проєкт реконструкції



У Краматорську також реалізуються 5 проєктів зі зведення нових споруд. Це дві модульні котельні: одна місцевого значення, інша — на території ЗОШ №10, щоб забезпечити безперебійне теплопостачання школи та її учнів і персоналу. Перша котельня вже реалізується з бюджетом 86,9 млн гривень з жовтня 2024 року. Проєкт котельні для школи ще шукає фінансування.

Але інші три проєкти не мають відношення до теми відновлення, адже вони були в розробці, а подекуди та в реалізації, ще до початку повномасштабної війни.

Серед таких проєктів – будівництво Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), який почали будувати ще у 2020 році в рамках президентської програми «Велике будівництво» і який за планом повинен був запрацювати вже у 2022 році.



ЦНАП у Краматорську

Проєкт зі зведення обласної багатопрофільної лікарні на 600 ліжок на порталі DREAM поки шукає фінансування. Але водночас, процес будівництва цієї лікарні, в рамках раніше згаданої програми президента «Велике будівництво», було розпочато ще 31 липня 2021 року, під час робочої поїздки Володимира Зеленського на Донеччину. В кінці серпня на об’єкті вже працювало 20 одиниць техніки та понад пів сотні робочих. Ще тоді, в обладміністрації зазначили, що до кінця 2021 року на об'єкті необхідно виконати робіт на 350 млн грн. «Із виділенням коштів проблем немає, головне - вчасно та якісно виконувати усе заплановане», - зазначав тодішній очільник області Павло Кириленко.



Найдорожчим проєктом «відновлення» є комплексна забудова житлового мікрорайону «Європейський», на який виділено 3,6 млрд гривень. Проєкт містить в собі будівництво багатоквартирних будинків на 2788 квартир, забезпечення житлом 6970 осіб (орієнтовно), дошкільні навчальні заклади на 265 дітей, загальноосвітню школу на 941 учня, благоустрій території та 1394 паркомісця. Але ще у 2021 році, на гроші отримані в ході аукціонів із закупівлі послуг з проєктування та коригуванню проєктів робіт з будівництва та реконструкції в системі електронних закупівель Prozorro, на розробку проєктно-кошторисної документації по об’єкту було виграно тендер на суму майже 5.5 млн гривень, і всі роботи в рамках цього етапу роботи повинні були бути закінчені до 31 грудня 2021 року.



Також цей проєкт можна знайти на сайті міжнародної виставки та конференції ReBuild Ukraine, у розділі проєктів, які були представлені на конференції у 2023 році від Краматорської міської територіальної громади, з позначкою «Проєкт має інвестиційну привабливість» та оцінною вартістю в більше ніж 33 млн доларів США.



Матеріал підготовлено в рамках співпраці з ресурсом «БезБрехні» за проєкту «Контроль відновлення»