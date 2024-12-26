Бійці Третьої штурмової бригади взяли в полон групу росіян під Харковом

Під Харковом ЗСУ взяли в полон групу російських військових. Скріншот відео

Третя штурмова бригада показала, як провела успішне зачищення посадки та взяла в полон цілу групу російських окупантів у Харківській області. Позиції росіян накрили танкові бригади, довершувала все піхота. Про це йдеться у посту пресслужби підрозділу у телеграм-каналі.

«Колонна техніки ринулася вперед, десантувала бійців, і після стрілецького бою, незважаючи на ворожу арту, невдовзі повернулася вже з "трофеями" — полоненими російськими військовими», — повідомляється в публікації.

Раніше повідомлялося, що на Харківському напрямку бійці бригади провели результативну роботу ударними дронами.

У посадках вразили два міномети, ЛАТ та спалили кілька укриттів з технікою супротивника. Піхоті агресора завдавали шкоди в окопах, будинках та укриттях.