В окупованому Бердянську підірвано автомобіль голови окупаційної ради

В окупованому Бердянську підірвано автомобіль. Фото: Бердянськ Сьогодні

Сьогодні в тимчасово окупованому Бердянську вибухнуло авто. Про це повідомляє «Бердянськ Сьогодні». Пізніше з'ясувалося, що могли підірвати автівку голови окупаційної ради міста Василя Нечета.



«Чи постраждав він сам, станом на зараз невідомо. Вибух пролунав близько 6 години ранку (за київським часом) у дворі будинку Європейська, 56. Транспортний засіб повністю згорів», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що автівка може належати зраднику Василю Нечету. Відомо, що на місці вибуху працювала бригада швидкої допомоги. Але хто саме постраждав, поки невідомо.



До окупації міста Василь Нечет завідував будинком культури «Нафтохімік». Після окупації одразу перейшов на бік ворога. Активно брав участь у становленні російської влади, схиляв на бік ворога інших працівників культури.



Потім записався до лав партії диктатора Путіна «Єдіная Росія» та був призначений головою окупаційної ради.



Місцеві жителі у чатах міста пишуть, що на місці події працювала швидка допомога та нібито когось забрали до лікарні. В окупаційному каналі так званої адміністрації міста поки не інформують населення про подію.

Раніше в окупованому Бердянську ліквідували суддю-зрадника, який був причетний до репресій та воєнних злочинів.