Понад 100 мільйонів гривень витратила Курахівська громада на потреби оборони у 2024 році

Відомо, скільки грошей витратила Курахівська громада на оборону 2024 року. Фото: Роман Падун

З бюджету Курахівської громади у 2024 році було виділено понад 100 мільйонів гривень для зміцнення оборони та безпеки. Ці кошти пішли на купівлю техніки, обладнання, а також на інші необхідні ресурси для нашої оборони та підтримки громадської безпеки. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.



За його словами, для рятувальників придбано вантажний автомобіль з краном-маніпулятором, що дозволяє швидко і ефективно працювати в зоні ризику, піднімати важкі предмети та проводити рятувальні операції, компресор високого тиску та причіп для генератора забезпечили автономність у роботі рятувальних підрозділів в умовах відсутності електропостачання або в екстремальних ситуаціях; тепловідбивні костюми для боротьби з вогнем в найскладніших умовах та ранцеві вогнегасники, які дозволяють оперативно реагувати на пожежі навіть в умовах обстрілів.





Падун розповів, що також для тісної співпраці з поліцією та підрозділом «Білих Янголів» закуповували пальне та запчастини для ремонту службових автомобілів. Також на потреби поліції виділили кошти на закупівлю розвідувальних дронів, які допомогли поліції отримувати оперативну інформацію, виявляти можливі загрози і планувати свої дії на місці під час евакуації цивільних.





«Завжди окрему увагу приділяли військовим. Дві військові бригади отримали фінансування на закупівлю розвідувальних безпілотників DJI Mavic, що дозволяло нашим військовим виявляти ворожі позиції, коригувати артилерійський вогонь і здійснювати розвідку навіть на відстані. Кошти були направлені не тільки для військових частин, але й на закупівлю спеціалізованого обладнання відповідно до запитів військових, які дозволяли захисникам виконувати свої завдання більш ефективно і безпечно», — додав урядовець.



Крім того, кошти були направлені на матеріально-технічне забезпечення і оборону Курахівської громади, що включало закупівлю габіонів, деревини, технічних засобів для охорони та посилення оборонних рубежів.



Раніше ми писали, що за рік було направлено 2,7 мільярда гривень військовим підрозділам для придбання засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та дронів.