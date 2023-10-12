Нікопольщина опинилася під ударом дронів-камікадзе. Також армія РФ націлила територією району важку артилерію. Про це повідомляє Сергій Лисак начальник Дніпропетровської ОВА.



За словами начальника ОВА, у самому Нікополі пошкоджено два готелі, багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Понівечено 5 господарських будівель та гараж. Зачепило і газопроводи та лінію електропередач.



Також, у Марганецькій громаді побито 5 будинків місцевих, газопроводу, електромережі.



Обійшлося без загиблих та постраждалих.