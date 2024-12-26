У питанні обміну полонених «усіх на всіх» паритет не має значення — Юсов

Україна працює над проведенням обміну з РФ у форматі «всіх на всіх» і цей механізм не потребує паритету щодо кількості військовополонених.



Як заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, ця робота має вестись постійно і не може бути ймовірністю. Це завдання, підкреслив Юсов.



«Проте ми не можемо сказати, що це питання найближчих днів», — зазначив він в інтерв'ю «Укрінформу».



Відповідаючи на запитання щодо необхідності мати паритет за кількістю полонених для застосування відповідного механізму, представник ГУР МОУ наголосив: «Ні, звісно. Ми ж говоримо про міжнародне право. Женевські конвенції передбачають механізм повернення всіх полонених».



Раніше у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначали, що обмін полоненими у форматі «всіх на всіх» у разі досягнення з Росією такої домовленості відбудеться поетапно, а не одного дня.



За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, обмін у форматі «всіх на всіх» може стосуватися лише військових, цивільних заручників, таким чином повернути в Україну не вдасться.



Раніше омбудсмен розповів про злочин російських загарбників. Однак тоді було відомо про п'ятьох розстріляних військовополонених.



У листопаді в російському міністерстві закордонних справ заявили, що готові обміняти 630 військовополонених. Найбільший обмін за війну відбувся у січні цього року. Тоді Росія та Україна обмінялися 195 полоненими з кожного боку.