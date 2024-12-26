Чергував на блокпостах і «здавав» патріотів України окупантам: у Миколаєві засуджено колабораціоніста

Засуджено жителя Миколаївської області, який після захоплення Снігурівського району підтримав загарбників та добровільно зголосився чергувати на російських блокпостах.



Чоловік отримав 11 років ув'язнення.



Там він отримав автоматичну зброю та завдання від російських окупантів: виявляти українських патріотів, які намагалися вивезти свої родини на підконтрольну Україні територію.



Зловмисник під виглядом «перевірки» відбирав у людей усі документи, мобільні телефони, гроші, ключі від авто та інші речі. Більшість постраждалих це майно відразу «конфісковували». Погрожуючи зброєю, він змушував людей повертатися на окуповану територію, але вже без своїх речей.



Після того, як Сили оборони звільнили територію, окупанти втекли, а посібник залишився.



Щоб уникнути покарання, 26-річний чоловік намагався бути непомітним для органів влади та правопорядку, постійно змінював адреси тимчасового проживання у регіоні.



Співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали в орендованій квартирі.



Чоловіка засуджено за допомогу державі-агресору.

На Донеччині засуджено ще шестеро українців, які перейшли на бік РФ і взяли до рук зброю. Під час боїв їх узяли в полон. Усі отримали по 15 років в'язниці за держзраду та колабораціонізм.