«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька є руйнування, пошкоджено ЛЕП

Так званий голова тимчасово окупованого Донецька Олексій Кулемзін розповів, що в результаті обстрілу сьогодні є значні руйнування. Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.



«Внаслідок обстрілу Кіровського району пошкоджено багатоквартирні будинки на вулиці Абакумова, а також будинки приватного сектору на вулицях Джанкойська, Абакумова та Повітряна. Пошкоджено лінії електропередач», — написав він.



Нагадаємо, 12 жовтня у Донецьку стався обстріл, внаслідок якого є загиблі, поранені та руйнування.