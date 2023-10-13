На випадок блекаутів лише 37% абонентів підключено до мереж інтернету – Мінцифра

В Україні на випадок блекауту лише 37% абонентів фіксованих мереж Інтернету мають підключення до мереж на базі PON, які є стійкими до тривалих знеструмлень. Це середній показник щодо України.

Про це розповів директор Департаменту розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик в інтерв'ю Liga.Tech.

За словами Мацика, у Києві цей показник становить 9%, це критична ситуація. У Київській, Рівненській, Тернопільській областях, а також у Львові становить близько 60%.

Це пов'язано із насиченням старих технологій у столиці, які не підтримують PON.

Також Мацик додав, що на даний момент Мінцифра активно з київськими операторами з проханням активніше розвивати мережі, деякі вже планують оновлення та активно приймають заявки на підключення нових мереж.