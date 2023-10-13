На случай блэкаутов только 37% абонентов  подключены к сетям интернета – Минцифра

В Украине на случай блэкаута только 37% абонентов фиксированных сетей интернета имеют подключение к сетям на базе PON, которые устойчивы к длительным обесточиваниям. Это средний показатель по Украине.

Об этом рассказал директор Департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры Юрий Мацик в интервью Liga.Tech.

По словам Мацика, в Киеве этот показатель составляет 9%, это критическая ситуация. В Киевской, Ровенской, Тернопольской областях, а также во Львове – составляет около 60%.

Это связано с насыщением старых технологий в столице, которые не поддерживают PON.

Также Мацик добавил, что на данный момент Минцифра активно с киевскими операторами с просьбой более активно развивать сети, некоторые уже планируют обновление и активно принимают заявки на подключение новых сетей.