Більшість українців проти проведення виборів під час війни — КМІС

Останнім часом постало питання обговорення доцільності чи недоцільності проведення національних виборів зараз, під час війни. Про це йдеться у звіті Київського міжнародного інституту соціології.



За результатами опитування КМІС (Київський міжнародний інститут соціології) станом на жовтень 2023 року, 81% респондентів вважають, що вибори мають проводитися після війни й зараз вони не на часі.

Результати опитування КМІС. Фото: КМІС

Вважають, що вибори вже мають проводитися попри війну лише 16%, і лише 3% громадян не змогли визначитися. За результатами опитування, проведеного раніше КМІС для NDI (травень 2023 року), 95% українців хочуть, щоб Україна була повноцінно функціонуючою демократією і вільні та чесні вибори є однією з найважливіших складових для держави.