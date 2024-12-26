З Костянтинівки евакуювали обладнання пологового відділення вартістю 16 млн гривень

З Костянтинівки до безпечного регіону країни евакуювали обладнання пологового відділення. Фото: Вільне радіо

З пологового відділення міста Костянтинівка Донецької області волонтери евакуювали у безпечний регіон країни обладнання. Його вартість складає близько 16 млн гривень. Про це повідомляє видання «Вільне радіо».

Зазначається, що у Костянтинівці продовжують працювати чотири відділення багатопрофільної лікарні: хірургічне, травматологічне, терапевтичне та неврологічне, а також швидка допомога та поліклініка.

«Пологове відділення не працює з 1 жовтня поточного року. Закрити відділення вирішили з низки причин, зокрема через скорочення кількості пологів у лікарні: остання дитина у Костянтинівці народилася 26 серпня», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що на обліку в пологовому відділенні залишаються 12 вагітних жінок, проте народжувати в місті їм не рекомендують через небезпечну ситуацію у зв'язку з частими обстрілами.