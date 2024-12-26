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Загинув один цивільний внаслідок російської атаки на селище у Покровському районі

26 грудня 2024, 17:45

Загинув один цивільний внаслідок російської атаки на селище у Покровському районі

Російська армія у четвер, 26 грудня, обстріляла селище Новоекономічне Покровського району Донецької області. Внаслідок атаки загинув місцевий житель. Про це розповіла речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва, повідомляє Суспільне. Донбас.

За її словами, російські окупанти завдали удару о 12:30. Крім того, попередньо, пошкоджено будинок.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (воєнний злочин).



Раніше ми писали, що 25 грудня російські війська скинули на Покровськ дві авіаційні бомби. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад.

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